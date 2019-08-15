KARTAL forvet arayışlarında yeni bir isme yöneldi. Siyah-Beyazlı yönetim Aston Villa'da forma giyen ve sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan Fildişili golcü Jonathan Kodjia'yı transfer etmek için İngiliz kulübüyle bir görüşme gerçekleştirecek. 29 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle almayı planlayan yönetimin şartları zorlaması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon 42 resmi karşılaşmada 9 gol kaydeden Fildişili star 5 sezondur Aston Villa ile oynuyor. Siyah-Beyazlı yönetimin bu oyuncunun menajeriyle de görüşme yapacağı öne sürüldü.