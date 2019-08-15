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'ın hedefi

forvet arayışlarında ’da oynayan ’yı listenin en başına aldı. Yönetim Fildişili futbolcu için İngiliz kulübü ile görüşme yapacak. 29 yaşındaki oyuncunun bonservisiyle alınması planlanıyor.

Hedefteki aday Kodjia

KARTAL forvet arayışlarında yeni bir isme yöneldi. Siyah-Beyazlı yönetim Aston Villa'da forma giyen ve sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan Fildişili golcü Jonathan Kodjia'yı etmek için İngiliz kulübüyle bir görüşme gerçekleştirecek. 29 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle almayı planlayan yönetimin şartları zorlaması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon 42 resmi karşılaşmada 9 gol kaydeden Fildişili star 5 sezondur ile oynuyor. Siyah-Beyazlı yönetimin bu oyuncunun menajeriyle de görüşme yapacağı öne sürüldü.

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