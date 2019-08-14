Temsilcimiz Trabzonspor ve Çekya temsilcisi Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Bordo mavililer, Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk edeceği maçta eleyerek, bu kupada grup aşaması öncesi son eleme turu olan play-off'a yükselmek için mücadele edecek. Peki, Trabzonspor Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? TS Sparta Prag maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Trabzonspor Sparta Prag maçına dair detaylar...

TRABZONSPOR SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Sparta Prag maçı 15 Ağustos perşembe günü Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.