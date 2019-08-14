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  • 15.08.2019 00:40
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 00:40

finaline davetsiz misafir

finalinin 14. dakikasında tribünden atlayan bir Chlesea taraftarı kendini filelerine atmak istedi. Ancak güvenlik güçleri taraftarı çizgide yakaladı.

Finale davetsiz misafir
finalinin 14. dakikasında tribünden atlayan bir Chlesea taraftarı kendini filelerine atmak istedi. Ancak güvenlik güçleri taraftarı çizgide yakaladı.

Liverpool ile arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalinin 14. dakikasında sahaya taraftar atladı. Chelsea yarı alanında sahaya atlayarak deparla Liverpool kalesine yönelen ve kendini filelere bırakmak isteyen taraftarı güvenlik güçleri kale çizgisi üzerinde durdurdu.

Liverpool ile Tottenham arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde de bir kadın taraftar sahaya atlamıştı.



YOUTUBER ÇIKTI!
Sahaya giren kişinin Fester Abdü adı ile bilinen Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz olduğu ortaya çıktı.

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