UEFA Süper Kupa mücadelesinde Liverpool ve Chelsea'nin karşılacağı karşılaşma bugün saat 22.00'de oynanacak. İki büyük takım Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Büyük karşılaşma öncesinde tüm gözler İstanbul'a çevrildi.

LIVERPOOL - CHELSEA CANLI ANLATIM

Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma Bein Sports Haber'den şifresiz olarak yayınlanacak. Liverpool Chelsea maçını canlı anlatım olarak takvim.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

UEFA Süper Kupa mücadelesinde Liverpool ve Chelsea karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu.

Liverpool Chelsea ilk 11'ler

LIVERPOOL: Adrian, Gomez, Matip, Robertson, Fabinho, Henderson, Milner, Oxlade-Chamberlain, Salah, Mane.

CHELSEA: Kepa, Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson, Jorginho, Kante, Kovacic, Pedro, Giroud, Pulisic..