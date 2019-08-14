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  • 14.08.2019 20:52
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 21:13

- | İlk 11'ler belli oldu

mücadelesinde ve 'da karşı karşıya geliyor. 22.00'de oynanacak olan karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Dev karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu!

mücadelesinde ve 'nin karşılacağı karşılaşma bugün saat 22.00'de oynanacak. İki büyük takım Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Büyük karşılaşma öncesinde tüm gözler 'a çevrildi.

LIVERPOOL - CHELSEA CANLI ANLATIM
Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma Bein Sports Haber'den şifresiz olarak yayınlanacak. Liverpool Chelsea maçını canlı anlatım olarak takvim.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

UEFA Süper Kupa mücadelesinde Liverpool ve Chelsea karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu.

Liverpool Chelsea ilk 11'ler

LIVERPOOL: Adrian, Gomez, Matip, Robertson, Fabinho, Henderson, Milner, Oxlade-Chamberlain, Salah, Mane.

CHELSEA: Kepa, Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson, Jorginho, Kante, Kovacic, Pedro, Giroud, Pulisic..

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