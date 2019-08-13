Rebocho resmen Kartal

Kartal yeni transfer Pedro Rebocho'yu resmen açıkladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Rebocho'nun bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için Guingamp ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Kendisine başarılar diliyoruz" dendi.
TEK TEK TANIŞTI
Beşiktaş'ın yeni transferi Rebocho imzanın ardından Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek takım arkadaşlarıyla tek tek tanıştı. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın özel olarak ilgilendiği Portekizli futbolcu ardından ayağının tozuyla antrenmana çıktı. Rebocho takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Q7 İLE OYNAMAK BÜYÜK ONUR
Beşiktaş'ın yeni transferi Rebocho imzadan sonra çok büyük bir kulübe geldiğini söyledi. Takım arkadaşlarıyla tanışan Portekizli yıldız, "Quaresma ile aynı takımda oynamak büyük bir onur" diye konuştu.
ÇOK BÜYÜK BİR KULÜBE GELDİM
Yeni transfer Rebocho imzadan sonra çok büyük bir kulübe geldiğini söyledi. Portekizli yıldız, "Takımımın başarısı için savaşacağım" diye konuştu.
TEK TEK TANIŞTI
Beşiktaş'ın yeni transferi Rebocho imzanın ardından Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek takım arkadaşlarıyla tek tek tanıştı. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın özel olarak ilgilendiği Portekizli futbolcu ardından ayağının tozuyla antrenmana çıktı. Rebocho takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Q7 İLE OYNAMAK BÜYÜK ONUR
Beşiktaş'ın yeni transferi Rebocho imzadan sonra çok büyük bir kulübe geldiğini söyledi. Takım arkadaşlarıyla tanışan Portekizli yıldız, "Quaresma ile aynı takımda oynamak büyük bir onur" diye konuştu.
ÇOK BÜYÜK BİR KULÜBE GELDİM
Yeni transfer Rebocho imzadan sonra çok büyük bir kulübe geldiğini söyledi. Portekizli yıldız, "Takımımın başarısı için savaşacağım" diye konuştu.
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