Bugünkü
Takvim

zirvesi

için ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Volkan Babacan zirvesi
Kartal kaleci adayları arasında yer alan Volkan Babacan için Medipol Başakşehir ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede tecrübeli eldiven için resmi teklifte bulunuldu.

MUHAMMED'E BAĞLI
Başakşehir'in Bursaspor'dan Muhammed'i transfer etmesi halinde 'a Volkan'ı vereceği öne sürüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriVolkan Babacan zirvesi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri