Volkan Babacan zirvesi

Kartal kaleci adayları arasında yer alan Volkan Babacan için Medipol Başakşehir ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede tecrübeli eldiven için resmi teklifte bulunuldu.
MUHAMMED'E BAĞLI
Başakşehir'in Bursaspor'dan Muhammed'i transfer etmesi halinde Beşiktaş'a Volkan'ı vereceği öne sürüldü.
MUHAMMED'E BAĞLI
Başakşehir'in Bursaspor'dan Muhammed'i transfer etmesi halinde Beşiktaş'a Volkan'ı vereceği öne sürüldü.
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