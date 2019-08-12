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  • 12.08.2019 13:23
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 13:32

: Galatasaray Teknik Direktörü dar kanal ameliyatı geçirdi!

Galatasaray Teknik Direktörü , Fiorentina maçının ardından bel fıtığı ameliyatına alındı. Terim'in ameliyatı Galatasaray resmi web sitesinden duyuruldu. Uçaktan iner inmez ameliyata alınan Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl?

Galatasaray Teknik Direktörü , bugün bel fıtığı ameliyatı geçirdi. Galatasaray, resmi sitesinden şu duyuruyu yaptı:

Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, bir süredir belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle takımımızın İstanbul'a varışıyla sponsor hastanemiz Liv Hospital Beyin Cerrahisi kliniğine getirilmiş ve Prof. Dr. Mustafa Kemal Hamamcıoğlu başkanlığında başarılı bir bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirmiştir.

Hocamızın durumu iyi olup tedavisi devam etmektedir.

DAR KANAL HASTALIĞI NEDİR?

Kamuoyunda çok bilinmese de oldukça sık rastlanan dar kanal hastalığı; omurlar arasında bulunan disklerin, omurga eklemlerinin ve bağların yapısının zamanla bozulmasıyla meydana gelir. Halk arasında bel kireçlenmesi olarak da bilinen bu hastalıkta özellikle yürüme ile birlikte şikayetler başlar. Hastalığın bulunduğu bölgeye göre ellerde, bacak ve ayaklarda başlayan uyuşmalar, karıncalanmalar ve ağrı şikayetleri ile hastaları yolda dinlenmek zorunda bırakması; dar kanal hastalığının en önemli belirtileri arasında bulunmaktadır.

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