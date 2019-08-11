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  • 11.08.2019 21:43
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 21:43

'yi ezdi geçti

, İngiltere  2019-2020 sezonunun açılış haftasına farklı başladı. Kırmızı şeytanlar karşılaştığı 'yi 4-0 yendi.

Manchester United lige 'farklı' başladı

'in ilk haftası, ile arasındaki maçla bitti.

MANCHESTER UNİTED 4-0 GALİP
Ev sahibi Manchester United, Rashford'ın 18. dakikada penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Martial'in 65. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkaran Manchester United'da Rashford, 67. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak durumu 3-0'a getirdi.

James, 81. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti ve Manchester United, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Üçer puanı bulunan takımlardan , gol averajıyla Manchester United'ın önünde ilk haftayı lider tamamladı.

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