Everton tamam sıra Niasse'de

Daniel Sturrigde transferinde büyük bir hüsran yaşayan Trabzonspor'da forvet arayışları sürüyor... Bordo-Mavililer bir dönem ülkemizde Denizlispor formasını giyen Oumar Niasse için pazarlık masasına oturmuş durumda... Alına bilgilere göre Trabzonspor yönetimi, 1 yıllık kiralama konusunda Everton'ı ikna etmeyi başardı. Ancak Niasse ile yıllık maaşla ilgili pazarlıklar devam ediyor. İngiliz kulübünden yılda 1.4 milyon Euro net ücret kazanan Senegelli yıldızın Trabzonspor'dan 2 milyon Euro istediği öğrenildi. Ancak Bordo- Mavililer'in Niasse'ye Everton'da kazandığı maaşın aynısını teklif ettiği gelen bilgiler arasında.