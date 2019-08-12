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tamam sıra Niasse'de

Bordo-Mavililer, ’ı 1 yıllık kiralama konusunda ikna etti... Ancak 1.4 milyon Euro maaşı olan ile pazarlıklar çok yoğun bir şekilde devam ediyor.

Everton tamam sıra Niasse'de
Daniel Sturrigde transferinde büyük bir hüsran yaşayan Trabzonspor'da forvet arayışları sürüyor... Bordo-Mavililer bir dönem ülkemizde Denizlispor formasını giyen Oumar Niasse için pazarlık masasına oturmuş durumda... Alına bilgilere göre Trabzonspor yönetimi, 1 yıllık kiralama konusunda Everton'ı ikna etmeyi başardı. Ancak Niasse ile yıllık maaşla ilgili pazarlıklar devam ediyor. İngiliz kulübünden yılda 1.4 milyon Euro net ücret kazanan Senegelli yıldızın Trabzonspor'dan 2 milyon Euro istediği öğrenildi. Ancak Bordo- Mavililer'in Niasse'ye Everton'da kazandığı maaşın aynısını teklif ettiği gelen bilgiler arasında.

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