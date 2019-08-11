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Genç kaçamadı

, ’nda Yunan ekibiyle oynadığı maça genç ağırlıklı kadroyla çıktı. İlk devreyi Erdem ve Muhayer’in golleriyle 2-0 önde kapatan 2. yarı kalesinde 2 gol görünce maç berabere bitti.

Genç Kartal kaçamadı

Beşiktaş Yunanistan'ın güçlü ekiplerinden Panathinaikos ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı hazırlık karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı. Siyah-Beyazlı ekip sahaya Ersin, Kerem, Mirin, Erdoğan, Rıdvan, Lens, Erdem, , Muhayer, Orkan ve Umut Nayir ilk 11'i ile çıktı.

BEŞİKTAŞ İLK YARI ÜSTÜNDÜ
Lens dışında gençlerden kurulu bir kadroyla sahaya çıkan Beşiktaş ilk devreyi Erdem ve Muhayer'in golleriyle 2-0 önde kapattı. Ancak 2. devre Panathinaikos daha üstün bir futbol oynarken Donis'in 2 golüyle karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Bu sonuca rağmen genç futbolcuların performansı çok beğenildi.

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