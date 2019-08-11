Genç Kartal kaçamadı

Beşiktaş Yunanistan'ın güçlü ekiplerinden Panathinaikos ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı hazırlık karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı. Siyah-Beyazlı ekip sahaya Ersin, Kerem, Mirin, Erdoğan, Rıdvan, Lens, Erdem, Kartal, Muhayer, Orkan ve Umut Nayir ilk 11'i ile çıktı.



BEŞİKTAŞ İLK YARI ÜSTÜNDÜ

Lens dışında gençlerden kurulu bir kadroyla sahaya çıkan Beşiktaş ilk devreyi Erdem ve Muhayer'in golleriyle 2-0 önde kapattı. Ancak 2. devre Panathinaikos daha üstün bir futbol oynarken Donis'in 2 golüyle karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Bu sonuca rağmen genç futbolcuların performansı çok beğenildi.