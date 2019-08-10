FENERBAHÇE'DE hazırlık maçlarında bile yeterli şans bulamayan Miha Zajc için kulüp aranıyor. Önceden gelen cazip teklifleri geri çeviren Sarı-Lacivertli yönetim, şimdi Sloven 10 numarayı en iyi şartlarda satabilmek için güvendiği menajerleri devreye soktu. Zajc'ın transferinden elde edilecek para yine transferde kullanacak. Zajc, Cagliari maçında şans bulan 22 oyuncu arasında bile yoktu.