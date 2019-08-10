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Zajc için yeni teklifleri bekleniyor

Zajc için önceden gelen cazip etklifleri geri çeviren F.Bahçe, Sloven 10 numarayı en iyi fiyata satmak için menajerleri devreye soktu.

Zajc için yeni teklif bekleniyor

'DE hazırlık maçlarında bile yeterli şans bulamayan için kulüp aranıyor. Önceden gelen cazip teklifleri geri çeviren Sarı-Lacivertli yönetim, şimdi Sloven 10 numarayı en iyi şartlarda satabilmek için güvendiği menajerleri devreye soktu. Zajc'ın transferinden elde edilecek para yine transferde kullanacak. Zajc, Cagliari maçında şans bulan 22 oyuncu arasında bile yoktu.

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