Parti zamanı!

Tarihinde ilk kez Avrupa heyecanı yaşayan Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda bugün Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk olacak. Başkent Belgrad'daki Partizan Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak maçı, Rus hakem Sergei Ivanov yönetecek. Yeni Malatyalı oyuncular, Partizan'ı deplasmanda yenerek avantaj elde edeceklerini söylediler...
İYİ BİR SONUÇLA AYRILACAĞIZ
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Partizan maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, "Sırbistan zorlu bir deplasman ama iyi bir sonuç alacağız" dedi.
İYİ BİR SONUÇLA AYRILACAĞIZ
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Partizan maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, "Sırbistan zorlu bir deplasman ama iyi bir sonuç alacağız" dedi.
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