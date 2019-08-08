Komşu’dan ağır darbe

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Olympiakos'u konuk eden Medipol Başakşehir sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Okan Buruk'un ekibi böylece salı günü oynanacak rövanş öncesi tur şansını çok zora soktu. 14. dakikada Başakşehir gole çok yaklaştı. Kaleci Jose Sa'nın elinden kaçırdığı topa Gulbrandsen altı pas önünde sert vurdu. Takım arkadaşı Crivelli'ye çarpan top oyun alanına geri döndü. 36. dakikada İrfan Can'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Crivelli altı pas önünde kafayı vurdu, top ters direk dibinden auta çıktı. İlk yarı 0-0 sona erdi. 53. dakikada eski Fenerbahçeli Valbuena'nın asistinde Masouras skoru 1-0 yaptı. 80. dakikada İrfan Can, kırmızı kart gördü. Uzatmada Başakşehir penaltı kazandı ama Edin Visca topu kaleciye nişanladı.
İŞİMİZ ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk maçı değerlendirdi. Buruk, "Rövanşta işimiz zor ama imkansız değil. Turu geçebiliriz" dedi.
İŞİMİZ ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk maçı değerlendirdi. Buruk, "Rövanşta işimiz zor ama imkansız değil. Turu geçebiliriz" dedi.
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