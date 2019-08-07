Villarreal'den kadrosuna kattığı'a geldi.'nınşehrindenna ait tarifeli uçakla'na gelenstoperi siyah-beyazlı kulüp yetkilileri ve taraftarlar karşıladı.Tecrübeli stoper, bugün sağlık kontrolünden geçecek. Daha sonra da kulüp binasında resmi sözleşmeye imza atacak.