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'ın yeni transferi ’da

yeni stoperi dün ’a geldi. 'nın şehrinden Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla 'na inen 30 yaşındaki savunma oyuncusu siyah-beyazlı kulüp yetkilileri ve taraftarlar tarafından karşılandı. Bugün ise imza atacak.

Beşiktaş'ın ​Villarreal'den kadrosuna kattığı Victor Ruiz, İstanbul'a geldi. İspanya'nın Barcelona şehrinden Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 30 yaşındaki stoperi siyah-beyazlı kulüp yetkilileri ve taraftarlar karşıladı.



İMZA BUGÜN
Tecrübeli stoper, bugün sağlık kontrolünden geçecek. Daha sonra da kulüp binasında resmi sözleşmeye imza atacak.

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