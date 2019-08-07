Beşiktaş'ın Villarreal'den kadrosuna kattığı Victor Ruiz, İstanbul'a geldi. İspanya'nın Barcelona şehrinden Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 30 yaşındaki stoperi siyah-beyazlı kulüp yetkilileri ve taraftarlar karşıladı.
İMZA BUGÜN
Tecrübeli stoper, bugün sağlık kontrolünden geçecek. Daha sonra da kulüp binasında resmi sözleşmeye imza atacak.
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