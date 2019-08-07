Beşiktaş Umut Meraş’ı bitirmek üzere!

Beşiktaş, Bursaspor'la Umut Meraş transferi için anlaşmak üzere. Beşiktaş Umut'un bonservisi için Bursaspor'a 1 milyon Euro teklif etti. Yeşil-Beyazlılar'ın bu teklife olumlu yanıt verdiği ve anlaşmanın bir kaç gün içinde sonuçlanması bekleniyor. Siyah- Beyazlı yönetim Bursa ile anlaşma sağlanması sonrası Umut'la 3+1 yıllık sözleşme yapacak. Umut'a yıllık 1 milyon dolar ödenecek.
- Spor
- 07.08.2019
- Gazete
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