Trabzonspor'un 22 yaşındaki yıldızı Yusuf Yazıcı, Fransız ekibi Lille'e transfer oldu. Bordo-Mavililer 17,5 milyon Euro, bir sonraki satıştan yüzde 20 pay ve stoper Edgar Le'nin bonservisinin yüzde 50'sini almasıyla transfer noktalandı.
22.5 MİLYONA TRANSFER OLDU
Yazıcı, Türkiye'den yurt dışına transfer olan en yüksek bedelli 2. futbolcu oldu. İlk sırada ise Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun yer alıyor. Milli oyuncu 22.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
7 MİLYON LİRA FARK!
Tosun'un transfer bedeli satıldığı dönemdeki kurdan hesaplandığında 101 milyon 250 bin TL yaparken, Yusuf'un satış bedeli Türk Lirası cinsinden ise 108 milyon 500 bin TL yapıyor. Trabzonsporlu futbolculardan Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Parmak vb. oyuncular Yusuf Yazıcı için veda mesajı yayınladı. Yusuf Yazıcı'nın transferi birkaç gün içinde açıklanacak.
ÖZKAYNAKLARDA İLK SIRADA!
Trabzonlu Yusuf Yazıcı, Türkiye'de yetişip yurtdışına satılan en pahalı futbolcular arasında zirvede. Genç yıldız Zeki Çelik ile aynı takımda oynayacak.
22.5 MİLYONA TRANSFER OLDU
Yazıcı, Türkiye'den yurt dışına transfer olan en yüksek bedelli 2. futbolcu oldu. İlk sırada ise Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun yer alıyor. Milli oyuncu 22.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
7 MİLYON LİRA FARK!
Tosun'un transfer bedeli satıldığı dönemdeki kurdan hesaplandığında 101 milyon 250 bin TL yaparken, Yusuf'un satış bedeli Türk Lirası cinsinden ise 108 milyon 500 bin TL yapıyor. Trabzonsporlu futbolculardan Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Parmak vb. oyuncular Yusuf Yazıcı için veda mesajı yayınladı. Yusuf Yazıcı'nın transferi birkaç gün içinde açıklanacak.
ÖZKAYNAKLARDA İLK SIRADA!
Trabzonlu Yusuf Yazıcı, Türkiye'de yetişip yurtdışına satılan en pahalı futbolcular arasında zirvede. Genç yıldız Zeki Çelik ile aynı takımda oynayacak.
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