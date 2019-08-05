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rekor ücretle 'e doğru yola çıktı

’un i için ile anlaştığı Yusuf, ’den giden en pahalı 2. transfe r oldu... Ancak olarak ilk sırada...

Rekor Yazıcı
Trabzonspor'un 22 yaşındaki yıldızı , Fransız ekibi 'e oldu. Bordo-Mavililer 17,5 milyon Euro, bir sonraki satıştan yüzde 20 pay ve stoper Edgar Le'nin bonservisinin yüzde 50'sini almasıyla transfer noktalandı.



22.5 MİLYONA TRANSFER OLDU
Yazıcı, Türkiye'den transfer olan en yüksek bedelli 2. futbolcu oldu. İlk sırada ise Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun yer alıyor. Milli oyuncu 22.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

7 MİLYON LİRA FARK!
Tosun'un transfer bedeli satıldığı dönemdeki kurdan hesaplandığında 101 milyon 250 bin TL yaparken, Yusuf'un satış bedeli cinsinden ise 108 milyon 500 bin TL yapıyor. lu futbolculardan Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Parmak vb. oyuncular Yusuf Yazıcı için veda mesajı yayınladı. Yusuf Yazıcı'nın transferi birkaç gün içinde açıklanacak.



ÖZKAYNAKLARDA İLK SIRADA!
Trabzonlu Yusuf Yazıcı, 'de yetişip yurtdışına satılan en pahalı futbolcular arasında zirvede. Genç yıldız Zeki Çelik ile aynı takımda oynayacak.


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