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  • 05.08.2019 21:08
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 21:08

Son dakika: larını yapılandırdı

; , ve ndan oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal larını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırdığını 'a bildirdi.

Galatasaray borçlarını yapılandırdı

, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () larını yapılandırdığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz, , ve ndan oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalanmıştır. Hem Kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz."

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