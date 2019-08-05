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  • 05.08.2019 21:31
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 21:36

Son dakika: Galatasaray Akhisarspor maçının saati değişti!

 şampiyonu Galatasaray ve  finalisti Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği  finalinin saati değişti. 7 Ağustos Çarşamba günü oynanacak olan final mücadelesi 20.45'ten 21.30'a alındı.

Süper Kupa'nın saati değişti!

Galatasaray Akhisarspor maçının saati değişti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'te oynanacağı ilan edilen TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saati değiştirildi. Ankara Eryaman Stadı'ndaki maç, saat 21.30'da başlayacak." ifadeleri kullanıldı.

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