Galatasaray Akhisarspor Süper Kupa maçının saati değişti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'te oynanacağı ilan edilen TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saati değiştirildi. Ankara Eryaman Stadı'ndaki maç, saat 21.30'da başlayacak." ifadeleri kullanıldı.
Son dakika: Galatasaray Akhisarspor Süper Kupa maçının saati değişti!
Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa finalinin saati değişti. 7 Ağustos Çarşamba günü oynanacak olan final mücadelesi 20.45'ten 21.30'a alındı.
Galatasaray Akhisarspor Süper Kupa maçının saati değişti.
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