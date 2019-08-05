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’da kura günü

ve ’nın , ’in ise play-off turundaki muhtemel rakipleri bugün belli olacak.

Nyon’da kura günü
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon şehrinde yapılacak... Medipol Başakşehir'in Olympiakos'u elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi 13.00'te belli olacak. Krasnodar-Porto veya Brugge-D.Kiev mücadelelerinin galiplerinden birisi Başakşehir ile eşleşecek. Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan Avrupa Ligi play-off turu çekilişi ise 14.30'da yapılacak. Öncelikle 3. eleme turunu geçmesi gereken Trabzonspor ve Malatyaspor, çekilişe Temel Yol'dan seribaşı olarak katılacak.

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