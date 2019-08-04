Rodrigues'in transferi sonrası yaklaşık 3 haftalık suskunluğa giren F.Bahçe'de transfer taarruzları yeniden başlıyor. Deniz Türüç'ü transfer ederek ezeli rakibi G.Saray'a Vedat transferinin ardından bir gol daha atan Fenerbahçe, önümüzdeki hafta 3 önemli ismi kadrosuna katacak.
ZANKA İSTENİLEN FİYATA İNDİ!
Danimarkalı stoper Zanka'nın bonservisini 3 milyon Euro'ya indiren Sarı-Lacivertliler imza için gün sayıyor. Kolarov'da kulübünden kaynaklanan küçük bir pürüz var ve bu halledilecek.
ORTA SAHANIN İLACI SCHNEIDERLIN
Fenerbahçe'nin bitirmeyi planladığı 3. isim ise Everton'un Fransız ön liberosu Morgan Schneiderlin. Bu oyuncu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanmak isteniyor.
EVERTON İLE MASAYA OTURULACAK
Comolli, Schneiderlin için hafta içinde İngiltere'ye giderek Everton'la masaya oturacak. Geçen sezon sadece 14 maçta forma şansı bulan Fransız futbolcu da Fener'e gelmek istiyor.
Schneiderlin için Everton, M.United'a 23 milyon Euro banservis ödemişti.
33 yaşındaki Kolarov 84 kez Sırbistan Milli Takım formasını giydi.
ZANKA İSTENİLEN FİYATA İNDİ!
Danimarkalı stoper Zanka'nın bonservisini 3 milyon Euro'ya indiren Sarı-Lacivertliler imza için gün sayıyor. Kolarov'da kulübünden kaynaklanan küçük bir pürüz var ve bu halledilecek.
ORTA SAHANIN İLACI SCHNEIDERLIN
Fenerbahçe'nin bitirmeyi planladığı 3. isim ise Everton'un Fransız ön liberosu Morgan Schneiderlin. Bu oyuncu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanmak isteniyor.
EVERTON İLE MASAYA OTURULACAK
Comolli, Schneiderlin için hafta içinde İngiltere'ye giderek Everton'la masaya oturacak. Geçen sezon sadece 14 maçta forma şansı bulan Fransız futbolcu da Fener'e gelmek istiyor.
Schneiderlin için Everton, M.United'a 23 milyon Euro banservis ödemişti.
33 yaşındaki Kolarov 84 kez Sırbistan Milli Takım formasını giydi.
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