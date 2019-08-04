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haftaya 3'lü çekecek! Mathias , ve için harekete geçildi

Cuma günü ’ü ederek ezeli rakibine bir gol daha atan F.Bahçe önümüzdeki hafta içinde 3 önemli ismi daha kadrosuna katacak... imzaya hazır. 'da küçük pürüzler giderilecek. Fransız ön libero için de İngiltere'ye gidecek ve ile masaya oturacak.

Fener haftaya 3'lü çekecek
Rodrigues'in i sonrası yaklaşık 3 haftalık suskunluğa giren F.Bahçe'de transfer taarruzları yeniden başlıyor. Deniz Türüç'ü transfer ederek ezeli rakibi G.Saray'a Vedat transferinin ardından bir gol daha atan Fenerbahçe, önümüzdeki hafta 3 önemli ismi kadrosuna katacak.



ZANKA İSTENİLEN FİYATA İNDİ!
Danimarkalı stoper Zanka'nın bonservisini 3 milyon Euro'ya indiren Sarı-Lacivertliler imza için gün sayıyor. Kolarov'da kulübünden kaynaklanan küçük bir pürüz var ve bu halledilecek.



​ORTA SAHANIN İLACI SCHNEIDERLIN
Fenerbahçe'nin bitirmeyi planladığı 3. isim ise Everton'un Fransız ön liberosu Morgan Schneiderlin. Bu oyuncu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanmak isteniyor.

​EVERTON İLE MASAYA OTURULACAK
Comolli, ​Schneiderlin için hafta içinde İngiltere'ye giderek Everton'la masaya oturacak. Geçen sezon sadece 14 maçta forma şansı bulan Fransız futbolcu da Fener'e gelmek istiyor.



için , M.United'a 23 milyon banservis ödemişti.



33 yaşındaki 84 kez formasını giydi.

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