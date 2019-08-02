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 : Sabırsızlanıyorum

'ın yeni transferi  , Beşiktaş dergisine konuştu. Boyd, “’a çıkmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

Sabırsızlanıyorum
Tyler Boyd, Beşiktaş dergisine konuştu... ABD'li futbolcu, "Ankaragücü formasıyla Vodafone Park'ta oynamıştım. Şimdi bir an evvel o stadyuma çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadesini kullandı.

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