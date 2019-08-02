Beşiktaş'ın yeni transferi Tyler Boyd, Beşiktaş dergisine konuştu. Boyd, “Vodafone Park’a çıkmak için sabırsızlanıyorum” dedi. Tyler Boyd, Beşiktaş dergisine konuştu... ABD'li futbolcu, 'Ankaragücü formasıyla Vodafone Park'ta oynamıştım. Şimdi bir an evvel o stadyuma çıkmak için sabırsızlanıyorum' ifadesini kullandı.
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