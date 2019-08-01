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  • Son Güncelleme: 01.08.2019 09:51

Son dakika haberi: ile anlaştı! 'a şok...

İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı , ile anlaştı. Türüç'ün adı uzun süredir ile anılıyordu...

F.Bahçe bombayı patlattı! Milli yıldızla anlaştı...

ile 'ın kadrosuna katmak istediği İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı kararını verdi. Galatasaray'ın Emre Mor transferi sonrasında Fenerbahçe ile son bir görüşme yapan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu teklifi kabul etti. Fenerbahçe ile İstikbal Mobilya Kayserispor arasında son bir görüşme yapılacak ve bonservis rakamı netleştirilecek. Deniz'in bu hafta yeni takımı ile mukavele yapacağı da öğrenildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, kaptan Deniz Türüç'ün tercihi doğrultusunda adım atacaklarını açıklamıştı.

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