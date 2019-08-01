Galatasaray Panathinaikos maçı için geri sayım başladı. Yeni transferleriyle taraftarını heyecanlandıran Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Avrupa kupaları tarihinde daha önce iki kez karşılaşan Galatasaray ile Panathinaikos, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Panathinaikos maçı heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmaya sahne olacak. Peki, Galatasaray Panathinaikos maçı ne zaman? 2019 GS Panathinaikos hazırlık maçı hangi kanalda?

GALATASARAY PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Panathinaikos hazırlık maçı 3 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.