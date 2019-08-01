

G.Saray'ın yeni transferi Emre Mor dün İstanbul'a geldi... Genç yıldız, yeniden çıkış yakalamak için Galatasaray'da... Onu milli takıma çağıran ve keşfeden hocası Fatih Terim, kariyeri dibe vuran isimleri parlatmasıyla tanınıyor... İmparator, G.Saray'daki 3. döneminde Engin Baytar'ı, bidon seçilen Felipe Melo'yu, Semih Kaya'yı ve Emre Çolak'ı parlattı. Bu isimler adeta bambaşka bir kimliğe büründü.







4. döneminde ise Ryan Donk'u dipten çıkardı. Ozan Kabak'ı Avrupa'ya sundu. Feghouli ve Rodrigues kariyerlerinin en verimli dönemlerini geçirdi. Emre Mor da artık Fatih Terim'e emanet. O da yeniden futbolunu parlatmak istiyor.







ÇOK MUTLUYUM

G.Saray'ın kiraladığı Emre Mor, "Fatih Terim ile güçlü bir ilişkimiz var. Onunla tekrar çalışacağım için mutluyum" dedi.