Bugünkü
Takvim

Şimdi sıra 'da! ile yeni bir çıkış peşinde

Teknik Direktörü , Engin, Melo, Donk, Ozan ve Feghouli gibi isimleri parlattı... da onu keşfeden hocasıyla yeniden adından söz ettirmek istiyor...


G.Saray'ın yeni i Emre Mor dün 'a geldi... Genç yıldız, yeniden çıkış yakalamak için Galatasaray'da... Onu milli takıma çağıran ve keşfeden hocası , kariyeri dibe vuran isimleri parlatmasıyla tanınıyor... İmparator, G.Saray'daki 3. döneminde Engin Baytar'ı, bidon seçilen Felipe Melo'yu, Semih Kaya'yı ve Emre Çolak'ı parlattı. Bu isimler adeta bambaşka bir kimliğe büründü.



4. döneminde ise Ryan Donk'u dipten çıkardı. Ozan Kabak'ı Avrupa'ya sundu. Feghouli ve Rodrigues kariyerlerinin en verimli dönemlerini geçirdi. Emre Mor da artık Fatih Terim'e emanet. O da yeniden futbolunu parlatmak istiyor.



ÇOK MUTLUYUM
G.Saray'ın kiraladığı Emre Mor, "Fatih Terim ile güçlü bir ilişkimiz var. Onunla tekrar çalışacağım için mutluyum" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriŞimdi sıra Emre Mor'da! Fatih Terim ile yeni bir çıkış peşinde
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri