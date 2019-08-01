Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın doğum günü kutlandı... İdman sonrası tecrübeli hoca için pasta kesildi. Başkan Fikret Orman da çalışma sırasında Avcı'ya sarılarak doğum gününü kutladı. Twitter hesabından bu foto paylaşılıp "Kartal kenetlendi" notu düşüldü.
BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLACAKTIR
Beşiktaş Youtube kanalına konuşan Abdullah Avcı, "Beşiktaş şampiyonluğa oynayacaktır. Şampiyon olacaktır" dedi.
BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLACAKTIR
Beşiktaş Youtube kanalına konuşan Abdullah Avcı, "Beşiktaş şampiyonluğa oynayacaktır. Şampiyon olacaktır" dedi.
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