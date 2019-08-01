Bugünkü
Takvim

kenetlendi!

, Orman ve Avcı’nın fotosunu ’dan paylaşarak “Şimdi kenetlenme zamanı” dedi.

Kartal kenetlendi!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın kutlandı... İdman sonrası tecrübeli hoca için pasta kesildi. Başkan Fikret Orman da çalışma sırasında Avcı'ya sarılarak doğum gününü kutladı. Twitter hesabından bu foto paylaşılıp " kenetlendi" notu düşüldü.

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLACAKTIR
Youtube kanalına konuşan , "Beşiktaş şampiyonluğa oynayacaktır. Şampiyon olacaktır" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriKartal kenetlendi!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri