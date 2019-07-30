Nainggolan kararını verdi

İtalyan basınının ısrarla Galatasaray'a yazdığı Radja Nainggolan geleceğiyle ilgili kararını verdi... Belçikalı yıldızın Serie A ekibi Cagliari ile anlaştığı belirtiliyor. Nainggolan'ın eşinin kısa süre önce kansere yakalanması nedeniyle de İtalya'dan ayrılmayı kesinlikle düşünmediği ifade ediliyor.