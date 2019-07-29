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Ön liberoya yeni aday

F.Bahçe, Alman ekibi Stuttgart’ta forma giyen 21 yaşındaki ’yı kiralamak istiyor... ’ın genç yıldızın alınması için yönetime rapor verdiği öğrenildi...

Ön liberoya yeni aday
F.Bahçe'de 6 numaraya yeni aday... Sarı-Lacivertliler, Stuttgart'ta forma giyen 21 yaşındaki Orel Mangala'yı kiralamak için girişimlere başladı. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda bu mevkiye transfer yapmak için çalışmalarını sürdüren Kanarya, genç oyuncuyu kiralamak için şartlarını zorlayacak. Kariyerinde daha önce Anderlecht ve Dortmund genç takımlarında oynayan , 1.78 boyunda. Geçen sezon Hamburg'da kiralık oynayan Mangala 1 gol attı.

DİNAMİZM KATAR
Mangala güçlü fiziği ve mücadele yapısıyla dikkat çekiyor. Genç yıldız F.Bahçe'nin orta sahasına dinamizm katar.

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