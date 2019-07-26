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'la anlaştı! Sturridge imzaya çok yakın...

, ile sözleşmesi sona eren İngiliz golcü ile her konuda anlaşma sağladı. Sturridge, sürpriz olmazsa bugün imza atacak.

Sturridge imzaya çok yakın
Trabzonspor'da Sturridge ile anlaşmaya varıldı. Mario Gomez, Wilfried Bony, Emmanuel Adebayor, Ivan Santini, Patrik Schick gibi isimlerle transfer görüşmesi yapan Karadeniz Fırtınası'nda ile sözleşmesi sona eren İngiliz golcü Daniel Sturridge ile her konuda uzlaşma sağladı.



SONUNDA İKNA ETMEYİ BAŞARDILAR
İngiltere-Türkiye arası mekik dokuyan Bordo-Mavili yöneticiler oyuncuya 3 yıllık sözleşme ve imza parası teklif etti. Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki golcü 3 yıllık anlaşmayı kabul etti.



Sürpriz olmazsa bugün imzayı atacak.

Yunus Emre SEL

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