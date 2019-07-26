Trabzonspor'da Sturridge ile anlaşmaya varıldı. Mario Gomez, Wilfried Bony, Emmanuel Adebayor, Ivan Santini, Patrik Schick gibi isimlerle transfer görüşmesi yapan Karadeniz Fırtınası'nda Liverpool ile sözleşmesi sona eren İngiliz golcü Daniel Sturridge ile her konuda uzlaşma sağladı.
SONUNDA İKNA ETMEYİ BAŞARDILAR
İngiltere-Türkiye arası mekik dokuyan Bordo-Mavili yöneticiler oyuncuya 3 yıllık sözleşme ve imza parası teklif etti. Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki golcü 3 yıllık anlaşmayı kabul etti.
Sürpriz olmazsa bugün imzayı atacak.
Yunus Emre SEL
SONUNDA İKNA ETMEYİ BAŞARDILAR
İngiltere-Türkiye arası mekik dokuyan Bordo-Mavili yöneticiler oyuncuya 3 yıllık sözleşme ve imza parası teklif etti. Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki golcü 3 yıllık anlaşmayı kabul etti.
Sürpriz olmazsa bugün imzayı atacak.
Yunus Emre SEL
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