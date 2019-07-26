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’de işlem tamam

Sarı-Lacivertliler, ’nın Danimarkalı yıldızı Simon 'i satın alma opsiyonuyla kiraladı. Viking’in ailesi ’da tatilde...

Kjaer’de işlem tamam
Fenerbahçe'de şov devam ediyor. Kadrosunu yıldız isimlerle takviye eden Sarı-Lacivertliler, İspanya Ligi takımlarından Sevilla'da forma giyen Simon Kjaer ile büyük oranda anlaştı.

MAAŞ KONUSUNU HALLEDİLDİ
İspanyol kulübüyle pazarlıkları sonlandıran Fenerbahçe, Danimarkalı eski yıldızını maaş konusunda ikna edememişti. Yapılan son görüşmeler sonrasında aradaki pürüzler de giderildi. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiraladığı öğrenildi.



İSTANBUL'DALAR
30 yaşındaki stoperin eşi ve çocuğu şu an 'da tatilde. Transfer her an resmiyet kazanabilir.

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