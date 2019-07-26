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’dan tatsız prova

Sarı-Lacivertliler ’da oynadıkları 2. maçta Alman ekibi önünde 2-0 geriye düştü . ’nın tek golünü Allahyar kaydetti.

Kanarya’dan tatsız prova
Hazırlıklarını 'da sürdüren Fenerbahçe, Alman Ligi takımlarından Hertha Berlin ile oynadığı özel maçı 2-1 kaybetti. Sarı- Lacivertli takım karşılaşmaya Harun, Murat, Serdar, Jailson, Hasan Ali, Tolgay, Ozan, Moses, Kruse, Rodrigues ve Vedat Muriqi onbiriyle başladı. İlk devre karşılıklı ataklar şeklinde geçerken 2 ekip de gol atmayı başaramadı.

GOLLER 2.YARI
Hertha Berlin 58. dakikada Redan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ibısevic 81'de farkı ikiye çıkardı. 82'de Allahyar F.Bahçe'nin tek sayısını attı. Böylece Alman takımı karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

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