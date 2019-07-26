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'ın Falcao inde kritik gün

Falcao ve Monaco ile pazarlıklarda önemli mesafe kat eden , ’a kilitlendi. Yıldız futbolcunun pazartesi ’den dönerek Fransız yetkililer ile geleceğini masaya yatırması bekleniyor...

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