Radamel Falcao'nun transferi için çok büyük çaba harcayan Galatasaray 29 Temmuz'u bekliyor...
- Spor
- 26.07.2019
- Gazete
Galatasaray'ın Falcao transferinde kritik gün 29 Temmuz
Falcao ve Monaco ile pazarlıklarda önemli mesafe kat eden Galatasaray, 29 Temmuz’a kilitlendi. Yıldız futbolcunun pazartesi Miami’den dönerek Fransız yetkililer ile geleceğini masaya yatırması bekleniyor...
Radamel Falcao'nun transferi için çok büyük çaba harcayan Galatasaray 29 Temmuz'u bekliyor...
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