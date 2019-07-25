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  • 25.07.2019 22:10
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 22:30

Ringde 3 gün içinde ikinci ölüm! Arjantinli boksör hayatını kaybetti

Arjantinli boksör , ile berabere kaldığı maçtan 5 gün sonra hayatını kaybetti. Rus boksör Maxim Dadashev, Porto Rikolu Subriel Matias'a nakavtla kaybettiği maçtan 4 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Boks dünyası, 28 yaşında hayata gözlerini yuman Rus Maxim Dadashev'den iki gün sonra 23 yaşındaki Arjantinli Hugo Alfredo Santillan'ın ölüm haberini aldı.

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