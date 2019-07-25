Boks dünyası, 28 yaşında hayata gözlerini yuman Rus Maxim Dadashev'den iki gün sonra 23 yaşındaki Arjantinli Hugo Alfredo Santillan'ın ölüm haberini aldı.
Boks dünyası, 28 yaşında hayata gözlerini yuman Rus Maxim Dadashev'den iki gün sonra 23 yaşındaki Arjantinli Hugo Alfredo Santillan'ın ölüm haberini aldı.
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