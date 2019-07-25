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  • 25.07.2019 22:20
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 22:20

3-3 | Maç sonucu

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren , 'nın takımıyla kasabasında karşılaştı. Tam 6 golün izlendiği maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi.

Trabzon'dan gollü prova

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren , Alman ekibi takımıyla karşılaştı

Bordo-mavili ekip, kampın 2. hazırlık maçında 'nın Hoffenheim takımıyla kasabasında karşılaştı. Bol golün atıldığı maç 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un gollerini Abdülkadir Parmak, Yusuf Yazıcı ve Yusuf Sarı kaydetti.

Fırtına, 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 geriye düştü.

Ancak pes etmeyen Trabzonspor maçın son dakikalarında Yusuf Sarı'nın ayağından gelen golle sahadan beraberlikle ayrıldı.

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