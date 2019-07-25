Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Alman ekibi Hoffenheim takımıyla karşılaştı
Bordo-mavili ekip, kampın 2. hazırlık maçında Almanya'nın Hoffenheim takımıyla Bad Wimsbach kasabasında karşılaştı. Bol golün atıldığı maç 3-3 beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor'un gollerini Abdülkadir Parmak, Yusuf Yazıcı ve Yusuf Sarı kaydetti.
Fırtına, 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 geriye düştü.
Ancak pes etmeyen Trabzonspor maçın son dakikalarında Yusuf Sarı'nın ayağından gelen golle sahadan beraberlikle ayrıldı.
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