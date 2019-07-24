Bugünkü
Takvim

Reyes Atlas’la söz kesti

Diego Reyes ülkesinin takımlarından Atlas’la her konuda anlaştı.

Reyes Atlas’la söz kesti
Kanarya'nın yeni sezonda kadrosunda düşünmediği ve Ersun Yanal'ın planları arasında yer almayan Diego Reyes ülkesinin takımlarından Atlas ile anlaşma sağladı. Reyes'in menajerinin F.Bahçe'ye bu anlaşma hakkında bilgi verdiği ve oyuncunun bonservisini istediği öğrenildi. Ancak Sarı-Lacivertli yönetimin Reyes için bir miktar da olsa bonservis bedeli isteyeceği gelen bilgiler arasında.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriReyes Atlas’la söz kesti
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri