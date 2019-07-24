Reyes Atlas’la söz kesti Diego Reyes ülkesinin takımlarından Atlas’la her konuda anlaştı.

Kanarya'nın yeni sezonda kadrosunda düşünmediği ve Ersun Yanal'ın planları arasında yer almayan Diego Reyes ülkesinin takımlarından Atlas ile anlaşma sağladı. Reyes'in menajerinin F.Bahçe'ye bu anlaşma hakkında bilgi verdiği ve oyuncunun bonservisini istediği öğrenildi. Ancak Sarı-Lacivertli yönetimin Reyes için bir miktar da olsa bonservis bedeli isteyeceği gelen bilgiler arasında.