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İstikamet Nastic! Genk’le pazarlık masasına oturdu

, ve Trauce’de bir sonuç elde edemeyince ekibinde oynayan ’li oyuncuya yöneldi. Genk'te başarılı bir performans gösteren 'in de 'ın ilgisinden haberdar olduğu ve menajeriyle yaptığı ilk görüşme sonrası gelebileceğini bildirdiği öne sürüldü.

İstikamet Nastic
sol bek arayışlarını sürdürürken Genk'te oynayan Bojan Nastic'i listenin ilk sırasına aldı. Riza Durmisi ve Miguel Trauce'nin transferlerinden bir sonuç elde edemeyen Siyah- Beyazlı yönetim Bosna Hersekli oyuncuya yöneldi.



BONSERVİSİYLE ALINACAK
Bu oyuncuyu Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da çok istediği ve alınması için onay verdiği ortaya çıktı. 25 yaşındaki oyuncunun bonservisiyle kadroya katılması planlanıyor.



BEŞİKTAŞ'A YEŞİL IŞIK YAKTI
Genk'te başarılı bir performans gösteren 'in de Beşiktaş'ın ilgisinden haberdar olduğu ve menajeriyle yaptığı ilk görüşme sonrası gelebileceğini bildirdiği öne sürüldü.

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