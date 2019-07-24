Beşiktaş sol bek arayışlarını sürdürürken Genk'te oynayan Bojan Nastic'i listenin ilk sırasına aldı. Riza Durmisi ve Miguel Trauce'nin transferlerinden bir sonuç elde edemeyen Siyah- Beyazlı yönetim Bosna Hersekli oyuncuya yöneldi.
BONSERVİSİYLE ALINACAK
Bu oyuncuyu Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da çok istediği ve alınması için onay verdiği ortaya çıktı. 25 yaşındaki oyuncunun bonservisiyle kadroya katılması planlanıyor.
BEŞİKTAŞ'A YEŞİL IŞIK YAKTI
Genk'te başarılı bir performans gösteren Bojan Nastic'in de Beşiktaş'ın ilgisinden haberdar olduğu ve menajeriyle yaptığı ilk görüşme sonrası gelebileceğini bildirdiği öne sürüldü.
BONSERVİSİYLE ALINACAK
Bu oyuncuyu Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da çok istediği ve alınması için onay verdiği ortaya çıktı. 25 yaşındaki oyuncunun bonservisiyle kadroya katılması planlanıyor.
BEŞİKTAŞ'A YEŞİL IŞIK YAKTI
Genk'te başarılı bir performans gösteren Bojan Nastic'in de Beşiktaş'ın ilgisinden haberdar olduğu ve menajeriyle yaptığı ilk görüşme sonrası gelebileceğini bildirdiği öne sürüldü.
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