Fiorentina Medel için bastırıyor

Kartal'da kadroda düşünülmeyen oyunculardan Medel'in hala bir kulüple anlaşamaması yönetimin canını sıkıyor. Marsilya'nın yaptığı teklifi reddeden Beşiktaş Yönetimi kara kara düşünürken imdada Fiorentina yetişti. İtalyan kulübünün Şilili futbolcuyu mutlaka kadroya katmak istediği bu nedenle Beşiktaş'a bu hafta yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.
- Spor
- 24.07.2019
- Gazete
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