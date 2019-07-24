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için bastırıyor

’ta gözden çıkarılan Şilili futbolcu için yeniden kapıyı çalmaya hazırlanıyor.

Fiorentina Medel için bastırıyor
Kartal'da kadroda düşünülmeyen oyunculardan 'in hala bir kulüple anlaşamaması yönetimin canını sıkıyor. Marsilya'nın yaptığı teklifi reddeden Yönetimi kara kara düşünürken imdada yetişti. İtalyan kulübünün Şilili futbolcuyu mutlaka kadroya katmak istediği bu nedenle Beşiktaş'a bu hafta yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

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