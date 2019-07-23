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için 3.5 milyon Euro

, forması giyen 29 yaşındaki yıldız oyuncu için İngiliz ekibine 3.5 milyon Euro’luk teklifte bulundu.

Zanka için 3.5 milyon Euro
Ön libero i için büyük uğraş veren , bir yandan da stoper transferini sonlandırmak istiyor.

STOPERE VİKİNG
Fenerbahçe, Championship takımlarından Huddersfield'de forma giyen 29 yaşındaki Danimarkalı stoper Zanka'ya kanca attı.

SICAK BAKIYORLAR
Sarı-Lacivertliler, tecrübeli oyuncuya yıllık 2.5 milyon Euro teklif ederken 'e de 3.5 milyon Euro önerdi. İngiliz ekibinin bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. , 2017 yılından beri Huddersfield forması giyiyor. 1.89 mt. boyuyla hava toplarına da çok hakim.

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