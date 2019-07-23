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, ön libero için Fransız yıldızla temasta! 6 numaraya Yann M’Vila

6 numaraya yıldız bir oyuncu bakan , St.Etienne’li Yann M’Vila’nın peşinde... Sportif Direktör Damien Comolli, 29 yaşındaki yıldız oyuncuyla görüştü ve onu ikna etti.

6 numaraya Yann M’Vila
F.Bahçe 6 numara i için vitesi iyice yükseltti. Sarı-Lacivertliler, Fransız ekibi Saint Etienne forması giyen Yann M'Vila'yı transfer etmek için yoğun bir mesai harcıyor... 29 yaşındaki ön liberonun Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

​ST.ETİENNE İLE SIKI PAZARLIK
Damien Comolli'nin hem oyuncu hem de kulübüyle görüştüğü öğrenildi. Comolli'nin bu görüşmede tecrübeli oyuncuyu ikna ettiği, kulübüyle de görüşmelerin sürdüğü bildirildi.



FRANSIZ YILDIZ AHTAPOT GİBİ
F.Bahçe'nin​ transfer listesinde yer alan Fransız yıldız Yann M'Vila orta sahadaki çalışkanlığıyla tanınıyor. Rakibe yapışıyor.

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