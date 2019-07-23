Forvet transferi için büyük çaba harcayan Trabzonspor artık son viraja girdi... Birçok isimle sıcak temas halinde olan Bordo-Mavililer bu kez de gündemine Claudiu Andrei Keseru'yu aldı. Bulgaristan ekibi Ludogorets formasını giyen 32 yaşındaki Rumen yıldızın sözleşmesinde 500 bin Euro'luk fesih bedelinin olduğu belirlendi
ARADAKİ FARK ÇOK AZ
Yönetim 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Keseru'ya resmi teklifini yaptı. Trabzonspor'un yıllık 1 milyon Euro'yu gözden çıkardığı, tecrübeli forvetin ise 1.2 milyon Euro istediği öğrenildi. Tarafların bugün birkez daha görüşerek orta yol arayacağı ifade ediliyor.
AĞAOĞLU: 48 SAATTE BİTECEK
Claudiu Keseru geçen sezon 49 maçta 24 gol kaydederken 6 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu dün A Spor'a yaptığı açıklamada taraftarlara müjdeyi verdi. Ağaoğlu, "48 saat içinde forvet transferini bitireceğiz" ifadesini kullandı.
2015 yılından bu yana Bulgaristan'ın Ludogorets takımında forma giyen Keseru bu sezon ligdeki 2 maçta 4 gol attı.
ARADAKİ FARK ÇOK AZ
Yönetim 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Keseru'ya resmi teklifini yaptı. Trabzonspor'un yıllık 1 milyon Euro'yu gözden çıkardığı, tecrübeli forvetin ise 1.2 milyon Euro istediği öğrenildi. Tarafların bugün birkez daha görüşerek orta yol arayacağı ifade ediliyor.
AĞAOĞLU: 48 SAATTE BİTECEK
Claudiu Keseru geçen sezon 49 maçta 24 gol kaydederken 6 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu dün A Spor'a yaptığı açıklamada taraftarlara müjdeyi verdi. Ağaoğlu, "48 saat içinde forvet transferini bitireceğiz" ifadesini kullandı.
2015 yılından bu yana Bulgaristan'ın Ludogorets takımında forma giyen Keseru bu sezon ligdeki 2 maçta 4 gol attı.
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