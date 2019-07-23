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Genoa yolunda

Roque Mesa Genoa yolunda
'ın Banega ile beraber hedefleri arasında yer alan 'nın Genoa'ya imza atmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında. İtalyan basınında yer alan habere göre daha önce G.Saray'dan 'ü alan İtalyan kulübü Genoa, Mesa ile transfer müzakerelerini sonlandırma aşamasına geldi.

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