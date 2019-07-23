Roque Mesa Genoa yolunda

Galatasaray'ın Banega ile beraber transfer hedefleri arasında yer alan Roque Mesa'nın Genoa'ya imza atmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında. İtalyan basınında yer alan habere göre daha önce G.Saray'dan Sinan Gümüş'ü alan İtalyan kulübü Genoa, Mesa ile transfer müzakerelerini sonlandırma aşamasına geldi.
- Spor
- 23.07.2019
- Gazete
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