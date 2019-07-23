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: ne olur bilemeyiz!

Mensah: Gelecekte ne olur bilemeyiz!
Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah transfer söylentileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. "Şu anda Kayserispor'un oyuncusuyum. Takımla alakalı başarılara odaklanmam gerekiyor. Bunun için çalışıyorum. ne olur bilinmez. Şu anda çalışmalara odaklanıyorum" dedi.

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