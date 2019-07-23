Mensah: Gelecekte ne olur bilemeyiz!

Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah transfer söylentileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. "Şu anda Kayserispor'un oyuncusuyum. Takımla alakalı başarılara odaklanmam gerekiyor. Bunun için çalışıyorum. Gelecekte ne olur bilinmez. Şu anda çalışmalara odaklanıyorum" dedi.
- Spor
- 23.07.2019
- Gazete
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