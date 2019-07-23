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İşte renklerin kardeşliği

, ’nin ’a teşekkürünü “Bir bordo-mavi kulüpten diğerine” diyerek paylaştı. Trabzonspor da “Renklerin kardeşliği” mesajını attı.

İşte renklerin kardeşliği
Barcelona'nın ünlü yıldızı Gerard Pique, Trabzonspor'un forma hediyesi jestine Twitter hesabından Türkçe olarak "Teşekkür ederim" mesajıyla karşılık verdi. Katalan kulübü, İspanyol yıldızının mesajını paylaşarak "Bir bordo-mavi kulüpten diğerine" ifadesini kullandı. Trabzonspor ise bunun üzerine Barcelona'ya "Renklerin kardeşliği. Hayat bizim için bordo mavi" mesajını attı. İki kulüp arasında yaşanan bu mesajlaşma trafiği sosyal medyada adeta gündeme oturdu.

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