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Kanarya direklere takıldı

Fener, Bundesliga ekibi Wolfsburg ile 1-1 berabere kalırken tek golü Vedat attı... ’nin 1, Vedat’ın da 2 şutu direkten döndü... Ortaya konan alkış aldı.

Kanarya direklere takıldı
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe buradaki ilk hazırlık maçında Bundesliga ekibi Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-Lacivertliler, Kapfenberg şehrindeki karşılaşmaya Harun, Murat Sağlam, Jailson, Serdar, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Kruse, Moses, Rodrigues ve Vedat Muriç 11'iyle çıktı.

YANAL, JAILSON'U STOPERDE OYNATTI
25. dakikada Kruse'nin kullandığı serbest vuruşta Ozan'ın kafasından seken topu Vedat arka direkte ağlara yolladı: 1-0. 63. dakikada savunmanın hatasından faydalanan Weghorst skoru 1-1 yaptı. Özellikle ilk yarıda etkili bir sergileyen Fenerbahçe'de Vedat'ın iki, Kruse'nin de bir topu direkten döndü. Ersun Yanal'ın dün Jailson'a stoperde görev vermesi dikkat çekti. Fenerbahçe, Avusturya'daki ikinci maçını perşembe H.Berlin ile yapacak.



OZAN TUFAN SANKİ YENİ TRANSFER
Wolfsburg önünde takımın en etkili isimlerinden birisi Ozan Tufan oldu. Müthiş çalışan yıldız futbolcu zaman zaman hücuma da destek verdi.

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