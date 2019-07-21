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Josef’te karar günü Çarşamba

kulübü , ’ın yaptığı kiralama teklifine çarşamba günü kesin yanıt verecek.

Josef’te karar günü çarşamba
Sevilla'ya giden Fernando'nun yerine ön libero arayan Galatasaray'da gözler Josef de Souza'ya çevrilmiş durumda... Fenerbahçe'nin eski yıldızıyla anlaşma sağlayan Sarı- Kırmızılılar, Al Ahli'den yanıt bekliyor. Suudi kulübünün çarşamba günü Galatasaray'ın kiralama teklifiyle ilgili kararını vermesi bekleniyor. 'nin kiralama önerisine sıcak olmadığı belirtiliyor.

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