Sevilla'ya giden Fernando'nun yerine ön libero arayan Galatasaray'da gözler Josef de Souza'ya çevrilmiş durumda... Fenerbahçe'nin eski yıldızıyla anlaşma sağlayan Sarı- Kırmızılılar, Al Ahli'den yanıt bekliyor. Suudi kulübünün çarşamba günü Galatasaray'ın kiralama teklifiyle ilgili kararını vermesi bekleniyor. Al Ahli'nin kiralama önerisine sıcak olmadığı belirtiliyor.
- Spor
- 21.07.2019
- Gazete
Josef’te karar günü Çarşamba
Suudi Arabistan kulübü Al Ahli, Galatasaray’ın yaptığı kiralama teklifine çarşamba günü kesin yanıt verecek.
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