Çizme’den Boateng açıklaması

İsmi bir süredir Beşiktaş ile anılan Kevin Prince Boateng'le ilgili resmi açıklama geldi... La Gazetta di Modena'ya konuşan Sassuolo CEO'su Giovanni Carnevali, "Boateng ile ilgilenen kulüpler var ama ciddi bir gelişme olmadı. Teknik direktörümüz Roberto De Zerbi ile görüşüp oyuncunun niyetini ögreneceğim" dedi.