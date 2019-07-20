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'dan &Adebayor’a yakın markaj

için ile pazarlıklar sürüyor. Yönetim bonservisi 3 milyon ’nun altına düşürmek istiyor... Adebayor’a da yeni teklif iletildi...

Santini&Adebayor’a yakın markaj
Trabzonspor 'nın Anderlecht takımında forma giyen Ivan Santini için resmi girişimlere başlamıştı. Belçika kulübünün oyuncuyu satmaya sıcak baktığı ancak yüksek bir bonservis talep ettiği öğrenilirken, oyuncunun da 3 yıllık sözleşme beklentisi var. Bu oyuncuyla girişimlerini sürdüren bir isimle daha temaslarını sıcak tutuyor.



ADEBAYOR'A 1+1 YILLIK TEKLİF
Bordo-mavili yönetim daha önce de görüştüğü ancak anlaşamadığı Adebayor'a da teklif yaptı. 35 yaşındaki golcünün de bu teklife sıcak baktığı ancak sözleşmenin yılı konusunda anlaşmazlık olabileceği belirtildi. Trabzon'un teklifinin 1+1 yıl olduğu öğrenildi.

GÜÇLÜ FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ
1.90 boyuyla hava toplarında etkili olan , 5 kez Hırvat Milli takım formasını da giydi.​



CAMPİ&ERCE AÇIKLANDI
Karadeniz Fırtınası dün iki i açıkladı. Altınordu'dan transfer edilen Erce Kardeşler ile 3+1 yıllık anlaşma yapıldı. Arjantinli stoper Gaston Campi transferi de dün KAP'a bildirildi. Fırtına yıldız stoperle 2+1 yıllık anlaştı. Tangocu için Estudiantes'e 898 bin Euro ödenecek.

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