İzmir temsilcisi Göztepe, geçen sezon PSV Eindhoven'da forma giyen Alman stoper Daniel Schwaab için girişimlere başladı. Önceliği sol bek ve stoper bölgelerine veren Sarı-Kırmızılılar'ın bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Alman oyuncuyla kısa süre içinde sözleşme imzalayacağı belirtildi.



PINAR KARŞIYAKA CROCKER İLE EL SIKIŞTI

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Tony Crocker'ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz sezon Rusya'nın Khimki takımında forma giyen 32 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalandı.



13. ETABIN KAZANANI JULİAN ALAPHİLİPPE

Fransa Bisiklet Turu'nun 13. etabını, Deceuninck-QuickStep takımının Fransız sporcusu Julian Alaphilippe kazandı. Genel klasman liderliğini koruyan Fransız sporcu Alaphilippe ile en yakın takipçisi Geraint Thomas arasında 1 dakika 26 saniye fark bulunuyor.



ORKAN ​ÇINAR'A NAZAR DEĞDİ

Hazırlık kampındaki performansıyla dikkatleri çeken Orkan Çınar sakatlandı. Genç yıldız iki hafta sonra idmanlara başlayacak.



KALECİ BERKE ÖZER WESTERLO'YA GİTTİ

Fenerbahçe genç kalecisi Berke Özer'i, İkinci Başkanlığını eski Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın yaptığı Belçika ekibi Westerlo'ya kiraladı. Berke Özer için bir süredir takım aranıyordu.



FENERBAHÇE UMUT MERAŞ'I İSTEDİ

F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, İstanbul'a gelen Bursasporlu yöneticilerle sol bek Umut Meraş'ın transferi için konuştu. Comolli, Umut Meraş'ın bonservisi için 1.2 milyon Euro ile birlikte futbolcu teklifinde bulundu.



LUİZ GUSTAVO PARAYI AZ BULDU

Kanarya'nın listesinde yer alan Brezilyalı ön libero Luiz Gustavo için Fenerbahçe'nin kendisine teklif ettiği yıllık 4 milyon Euro'yu az bulduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin teklifi artırıp artırmayacağı ise belirsiz.



NABİL DİRAR KAMPA KATILACAK

F.Bahçe'de izinli olan futbolculardan birisi olan Dirar'ın yurt dışı kampında yer alacağı öğrenildi. Isla'nın kampa katılmasının beklendiği ifade ediliyor.