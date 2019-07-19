Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 19.07.2019 21:04
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 21:09

Maç sonucu: RB 3-2

hazırlıkları kapsamında Alman ekibi RB ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar hazırlık maçında rakibine 3-2 mağlup oldu.

Cimbom'dan kötü prova!

hazırlıkları kapsamında Alman ekibi RB ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk ciddi sınavında rakibine 3-2 mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçında Bundesliga ekibi Red Bull Leipzig ile karşılaştı. Almanya'da oynanan maçı Leipzig 3-2 kazandı.

CİMBOM'UN GOLLERİ BABEL'DEN
Galatasaray'ın gollerini 28 ve 89.dakikalarda Ryan Babel atarken Leipzig'in golleri 56'da Halstenberg, 58'de Poulsen ve 59'da Augustin'den geldi.
Galatasaray, 4 dakika içinde kalesinde 3 gol görürken yeni transferler ilk kez forma giydi.

Ryan Babel, Jimmy Durmaz ve Adem büyük karşılaşmaya ilk 11'de başlarken Şener Özbayraklı ve Ozornwafor, ikinci yarıda forma şansı buldu.
Galatasaray, bir sonraki hazırlık maçını 25 Temmuz'da yine Almanya'da Augsburg ile oynayacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriMaç sonucu: RB Leipzig 3-2 Galatasaray
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri