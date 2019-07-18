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'de ve yurt dışı kampına yetişebilir

, ’in toplam 9 milyon Euro istediği ve için 7 milyon Euro’luk teklif yaptı. Başakşehir indirime yanaşırsa imzalar atılacak.

İrfan ve Mahmur için 7 milyon Euro'luk paket
Yaz sezonunun yıldızı olan F.Bahçe'de transferler duracak gibi görünmüyor. Hafta başında Comolli ile bir görüşme yapan Yanal, Başakşehir'den Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci'yi takımda görmek istediğini söyledi. Comolli de hemen harekete geçti.

ARADAKİ FARK 2 MİLYON
'in daha önce toplam 9 milyon Euro istediği Mahmet ve İrfan Can için sportif direktör Comolli, 7 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.



FENERBAHÇE CEVAP BEKLİYOR
Hem Mahmut hem de İrfan'ın 'ye gelmeye sıcak bakması Sarı-Lacivertli kulübün elini güçlendirirken, Başakşehir'in bu teklife birkaç gün içinde cevap vermesi bekleniyor.



İKİ KULÜP ORTADA BULUŞABİLİR
Olumlu cevap gelirse iki oyuncu da F.Bahçe'nin Avrupa kampında yer alacaklar. İki kulübün de temas halinde olduğu Başakşehir'in bir miktar indirimi kabul ettiği de iddia ediliyor.

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