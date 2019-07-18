Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli kariyer ve iş arama platformu LinkedIn üzerinden iş ilanı verdi. Comolli, hesabından paylaştığı ilanla futbol akademisi için U8- U19 aralığında görev alacak antrenör arandığını belirtti. Damien Comolli, verdiği ilanda altyapı hocasında aradığı özellikleri ve tercih sebeplerini de madde madde açıkladı.
İŞTE ARANAN ÖZELLİKLER
ARANAN özellikler arasında UEFA Pro lisansı ya da lisans, en süt seviye profesyonel futbolda tecrübe, benzer bir görevde deneyim, mükemmel iletişim becerisi, akıcı İngilizce ve/ veya Türkçe konuşmak, kendine güven ve yüksek motivasyon bulunuyor.
Damien Comolli İngilizce olarak verdiği iş ilanında altyapı hocasında aradığı özellikleri madde madde sıraladı. İlan sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
İŞTE ARANAN ÖZELLİKLER
ARANAN özellikler arasında UEFA Pro lisansı ya da lisans, en süt seviye profesyonel futbolda tecrübe, benzer bir görevde deneyim, mükemmel iletişim becerisi, akıcı İngilizce ve/ veya Türkçe konuşmak, kendine güven ve yüksek motivasyon bulunuyor.
Damien Comolli İngilizce olarak verdiği iş ilanında altyapı hocasında aradığı özellikleri madde madde sıraladı. İlan sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
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