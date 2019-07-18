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ilanla hoca arıyor

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, kariyer sitesi Linkedin üzerinden ilanla altyapı hocası ilanı verdi. Damien ​ olarak verdiği iş ilanında altyapı hocasında aradığı özellikleri madde madde sıraladı. İlan sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Comolli ilanla hoca arıyor
Fenerbahçe sportif direktörü kariyer ve iş arama platformu LinkedIn üzerinden iş ilanı verdi. Comolli, hesabından paylaştığı ilanla futbol akademisi için U8- U19 aralığında görev alacak antrenör arandığını belirtti. Damien Comolli, verdiği ilanda altyapı hocasında aradığı özellikleri ve tercih sebeplerini de madde madde açıkladı.

İŞTE ARANAN ÖZELLİKLER
ARANAN özellikler arasında Pro lisansı ya da lisans, en süt seviye profesyonel futbolda tecrübe, benzer bir görevde deneyim, mükemmel iletişim becerisi, akıcı İngilizce ve/ veya Türkçe konuşmak, kendine güven ve yüksek motivasyon bulunuyor.



Damien ​ olarak verdiği iş ilanında altyapı hocasında aradığı özellikleri madde madde sıraladı. İlan sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

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